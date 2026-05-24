МЧС Азербайджана предупредило население

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми в некоторых районах нестабильными погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в обращении говорится:

"В настоящее время в отдельных районах наблюдается неустойчивая и дождливая погода, на некоторых горных реках проходят селевые потоки. Кроме того, по прогнозам, дождливая и ветреная погода сохранится в ближайшие дни.

С учетом этого Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напоминает о соответствующих правилах безопасности.

Так, для защиты от селей и наводнений рекомендуется держаться подальше от опасных зон, а при столкновении с такой угрозой немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Одновременно для защиты от опасностей, связанных с молнией, необходимо отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и для укрытия выбирать относительно низкие места. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, а также под высокими деревьями.

Кроме того, учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Пользователи маломерных судов также должны учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен".