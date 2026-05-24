В Баку определились победители первенства по фехтованию - ФОТО
В залах фехтования Азербайджанского технического университета прошло первенство Баку среди юниоров и молодежи.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в течение двух дней участники выявляли сильнейших в соревнованиях по сабле и шпаге.
По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями и дипломами.
В соревнованиях по сабле среди девушек победу одержала Ирина Лобас, а среди юношей первое место занял Наджаф Шабанлы.
В молодежной категории сильнейшими стали Лейла Ахмедова и Аббас Гусейнов.
В турнире по шпаге среди юниорок победила Мирнурай Абасова, а среди юниоров - Рахман Мамедов.
В молодежной категории золотые медали завоевали Хадиджа Гасанлы и Орудж Мисирзаде.
