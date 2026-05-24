В Баку определились победители первенства по фехтованию

В залах фехтования Азербайджанского технического университета прошло первенство Баку среди юниоров и молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в течение двух дней участники выявляли сильнейших в соревнованиях по сабле и шпаге.

По итогам турнира победители и призеры были награждены медалями и дипломами.

В соревнованиях по сабле среди девушек победу одержала Ирина Лобас, а среди юношей первое место занял Наджаф Шабанлы.

В молодежной категории сильнейшими стали Лейла Ахмедова и Аббас Гусейнов.

В турнире по шпаге среди юниорок победила Мирнурай Абасова, а среди юниоров - Рахман Мамедов.

В молодежной категории золотые медали завоевали Хадиджа Гасанлы и Орудж Мисирзаде.