В Карабахе создадут новые национальные парки

В экономических районах Карабах и Восточный Зангезур ведется работа по созданию новых национальных парков.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24.

Министр отметил, что в ближайшем будущем будут созданы новые национальные парки, охватывающие территории площадью в десятки тысяч гектаров.

"Речь идет об очень больших территориях. При выборе участков мы в первую очередь старались охватить районы, отличающиеся богатством природы и разнообразием животного мира", - подчеркнул он.

Исмаилов также сообщил, что в 2025 году в Азербайджане были созданы два новых национальных парка: Илисуйский национальный парк, сформированный на базе Илисуйского заповедника, а также национальный парк "Ахар-Бахар".

""Ахар-Бахар" был создан полностью с нуля - на территориях, где ранее не существовало заповедников. Это свидетельствует о том, что мы уже изучаем природное богатство новых территорий и стремимся усилить режим их охраны. Эти территории привлекают внимание как своим интересным названием, так и богатой природой", - отметил министр.

