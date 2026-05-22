В Баку презентовали книгу Айнур Камилгызы "Möcüzə adlı övladım"

В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги Айнур Камилгызы "Möcüzə adlı övladım".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эта книга о том, как важно для людей создание по-настоящему открытого, чуткого и понимающего общества, где дети с особенностями развития смогут раскрыть свой потенциал, жить яркой жизнью и чувствовать себя нужными. Особенную атмосферу мероприятия дополнила экспозиция "Qarabağ Xatunu" молодого художника Фуада Мусаева. Его талант еще раз доказал: ограничения по слуху и речи никогда не были преградой для искреннего творчества.

Айнур Камилгызы рассказала, что эта книга посвящена истории матери, которая, несмотря на многочисленные трудности, помогает своему ребёнку с нарушениями слуха и речи найти себя в жизни и искусстве. Самоотверженная родительская любовь, вера в сына и постоянная ежедневная работа над его развитием помогли мальчику не остаться в стороне от общества. Ведь любовь, понимание семьи и поддержка неравнодушных людей вокруг способны открыть перед человеком любые возможности.

Выступавшие на презентации говорили о значимости книги с социальной и духовной точек зрения, необходимости развития инклюзивного общества и формирования зрелого, воспитанного социума для поддержки детей с особыми потребностями.

По словам писателя и публициста, директора Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, важность подобных проектов для общества невозможно переоценить.

Как отметила глава Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, слово "ограничение" не раскрывает всей глубины и сути проблем, с которыми сталкиваются такие люди. В свою очередь, депутат Джейхун Мамедов подчеркнул, что на государственном уровне выстроена система особой заботы о таких детях, цель которой открыть перед ними широкие возможности для полноценной жизни и интеграции в общество.

Поделившись своими впечатлениями о книге, журналист Натаван Байрамова отметила, что автору Айнур Камилгызы удалось стать для своего ребёнка подлинной опорой и надёжной защитой от любых жизненных невзгод. Народный художник и профессор Ариф Гусейнов выразил уверенность, что такие одарённые молодые мастера, как Фуад, внесут значимый вклад в культурное возрождение Карабаха.

Кульминацией встречи стала презентация художественной программы, после которой Айнур Камилгызы вручила гостям авторские экземпляры своей книги с тёплыми пожеланиями. Сама же история писательницы, прозвучавшая в этот вечер, оставила у каждого глубокий след. Она вновь доказала, что любые ограничения - это не приговор, а то, насколько общество готово принимать и поддерживать каждого человека, служит главным мерилом его зрелости, духовной культуры и подлинной человечности.