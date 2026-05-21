От "Баха в Ирландии" до джаза Боллинга: новые имена азербайджанской сцены

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Новые имена" состоялся концерт "Вечер камерной музыки", подаривший публике атмосферу музыкального путешествия сквозь эпохи и стили.

На сцене выступили молодые таланты - Ляман Асадова, Айтадж Гара, Заррин Алиева (скрипка), Айдан Йешилдаг, Джамаля Абдинзаде, Эльчин Мамедов, Наргиз Кенгерли (фортепиано), Камран Талыблы, Рашад Абдуллаев (флейта), Ряван Ахмедзаде (контрабас) и Анар Мамедов (ударные). Каждый номер сопровождался теплым приемом слушателей, а живое исполнение создавало особую камерную атмосферу.

Программа вечера объединила классику, джаз и современные интерпретации. Со сцены прозвучали Соната для скрипки c-moll Эдварда Грига, изящные "Две интерлюдии" Жака Ибера, оригинальная обработка Марии Канеко Миллар "Бах в Ирландии" по мотивам музыки Иоганна Себастьяна Баха, а также знаменитая сюита Клода Боллинга для флейты и джазового трио, в которой классическая традиция органично переплелась с ритмами джаза.

Концерт стал яркой площадкой для молодых музыкантов, позволив им продемонстрировать не только исполнительское мастерство, но и тонкое чувство ансамбля, стиля и музыкального диалога со зрителем.