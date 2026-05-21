Вот каким способом можно купить билет на ж/д рейс Баку-Тбилиси дешевле

Для приобретения билетов на железнодорожный рейс Баку-Тбилиси-Баку дешевле нужно купить их за 25-30 дней.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Бахтияр Гаджиев.

"При покупке билетов за 25-30 дней до отправления их можно будет приобрести дешевле", - отметил он.

Гаджиев отметил, что сравнивать нынешние поезда с теми, что курсировали в 2019 году, некорректно.

По его словам, в ближайшее время также будут объявлены цены на билеты в вагоны люкс-класса.

Ранее мы сообщали, что с 26 мая Азербайджан и Грузия восстанавливают ежедневное пассажирское ж/д сообщение. Позже был обнародован график движения поездов Баку-Тбилиси-Баку.