Вот каким способом можно купить билет на ж/д рейс Баку-Тбилиси дешевле
Для приобретения билетов на железнодорожный рейс Баку-Тбилиси-Баку дешевле нужно купить их за 25-30 дней.
Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Бахтияр Гаджиев.
"При покупке билетов за 25-30 дней до отправления их можно будет приобрести дешевле", - отметил он.
Гаджиев отметил, что сравнивать нынешние поезда с теми, что курсировали в 2019 году, некорректно.
По его словам, в ближайшее время также будут объявлены цены на билеты в вагоны люкс-класса.
Ранее мы сообщали, что с 26 мая Азербайджан и Грузия восстанавливают ежедневное пассажирское ж/д сообщение. Позже был обнародован график движения поездов Баку-Тбилиси-Баку.
