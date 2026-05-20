У Азербайджана есть очень важный опыт, которому мы можем поучиться

Панама заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном и хочет изучить опыт страны в области градостроительства и реконструкции.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал министр жилищного строительства и территориального планирования Панамы Хайме Джованелли.

По словам министра, отношения между Панамой и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и целью является дальнейшее развитие этих связей.

"Наши отношения очень крепкие. Мы хотим еще больше укрепить эти связи, и нам есть чему поучиться", - сказал он.

Х. Джованелли отметил, что панамская делегация прибыла в Азербайджан для изучения опыта и непосредственного наблюдения за процессом восстановления городов.

"Мы приехали сюда, чтобы ознакомиться с этим опытом, узнать, как решаются проблемы и как восстанавливаются города", - подчеркнул министр.

Он отметил, что особый интерес вызвали слова Президента Ильхама Алиева касательно возвращения вынужденных переселенцев на родные земли и восстановления населенных пунктов.

"Для меня было очень интересно, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев говорил о жилищных решениях для вынужденных переселенцев, об их возвращении в родные места и о том, как люди, возвращаясь в свои населенные пункты, вносят свой вклад в возрождение городов", - сказал Хайме Джованелли.

По словам министра, опыт Азербайджана в данном направлении является одним из важнейших примеров для изучения Панамой.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.