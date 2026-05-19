Парламенты должны продолжать усилия по расширению азербайджано-белорусских связей

Межпарламентские связи между Азербайджаном и Беларусью соответствуют нынешнему высокому уровню отношений между нашими странами.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в совместном заявлении для прессы с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко.

С. Гафарова подчеркнула, что визиты и встречи на парламентском уровне являются показателем существующего уровня связей: "Сегодня действующие в наших парламентах группы дружбы находятся в регулярном контакте. Наши депутаты взаимно представлены на мероприятиях, организуемых как в Азербайджане, так и в Беларуси, и выступают в качестве наблюдателей на президентских и парламентских выборах, проходящих в наших странах. Мы сотрудничаем в таких международных организациях, как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея СНГ, Азиатская парламентская ассамблея (АПА). Именно в период председательства Милли Меджлиса в АПА белорусский парламент получил статус наблюдателя в этой структуре".

По словам спикера, все вышеперечисленное демонстрирует, что связи между парламентами Азербайджана и Беларуси находятся на очень хорошем уровне.

"Итог проведенных дискуссий заключается в том, что мы должны продолжать усилия по дальнейшему расширению этих связей", - резюмировала она.