У Азербайджана высокий потенциал стать цифровым хабом стран ОТГ

Азербайджан может занять центральное место в цифровой архитектуре тюркского пространства.

Об этом в комментарии Day.Az сказал казахстанский политолог, директор Высшей Школы международных отношений и дипломатии университета Туран Нурболат Нышанбаев.

"Неформальный саммит ОТГ в Туркестане стал важным политическим сигналом о переходе организации к новому этапу развития. В центре внимания оказались не только вопросы культурного сотрудничества, но и цифровизация, искусственный интеллект и транспортная взаимосвязанность. Саммит подтвердил стремление государств-членов придать организации более практический и прикладной характер. Особое значение имеет тот факт, что Туркестан был выбран как символический и исторический центр тюркского мира. В целом итоги саммита можно оценить как успешные и стратегически значимые для дальнейшей институционализации ОТГ", - сказал он.

По его словам, ОТГ постепенно выходит за рамки культурно-гуманитарного объединения и усиливает свою экономическую и технологическую составляющую.

"Особенно важную роль играют проекты в области транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры. Сотрудничество в сфере цифровизации и искусственного интеллекта может привести к созданию общих платформ по обмену данными и киберугрозами. Страны ОТГ могут совместно разрабатывать ИИ-решения для логистики, электронного правительства и образования. Особое значение имеет разработка языковых моделей для тюркских языков, что укрепит цифровой суверенитет государств региона. Также возможно создание совместных исследовательских центров и образовательных программ по подготовке специалистов. В долгосрочной перспективе это повысит технологическую конкурентоспособность всего тюркского пространства", - сказал политолог.

Нышанбаев отметил, что Азербайджан сегодня играет одну из наиболее активных и инициативных ролей в ОТГ.

"Баку последовательно продвигает проекты в сфере транспорта, цифровой инфраструктуры и гуманитарного сотрудничества. Географическое положение страны делает ее естественным мостом между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Благодаря активной дипломатии Азербайджан укрепляет свои позиции как важный координатор интеграционных процессов. Поэтому можно уверенно говорить, что Азербайджан стал одним из ключевых драйверов развития ОТГ.

Кроме того, Азербайджан обладает всеми необходимыми предпосылками для превращения в один из цифровых хабов тюркского мира. Страна располагает выгодным географическим положением и активно инвестирует в телекоммуникационную инфраструктуру. Проекты "Цифровой Шелковый путь" и Транскаспийская волоконно-оптическая линия могут обеспечить стратегический цифровой коридор между Азией и Европой. Дополнительным преимуществом является политическая поддержка цифровой трансформации на высшем уровне. Если текущие инициативы будут успешно реализованы, Азербайджан сможет занять центральное место в цифровой архитектуре тюркского пространства", - добавил он.

Али Гасымов