Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Маврикия

19 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Маврикий Дарамбиром Гокулем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, поблагодарив Президента Маврикия за участие в мероприятии WUF13, глава государства сказал, что его визит создает хорошую возможность для проведения дискуссий, связанных с развитием двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем политических отношений.

Президент Маврикия поблагодарил главу нашего государства за приглашение на это мероприятие. Он также коснулся роли своего визита с точки зрения обсуждения различных аспектов двусторонних отношений.

Сообщив, что в рамках визита в Баку он посетил центр ASAN xidmət, Президент Маврикия подчеркнул, что созданные там условия произвели на него глубокое впечатление. Он выразил заинтересованность в применении подобного опыта в своей стране.

Отметив, что Азербайджан сотрудничает с различными государствами в создании модели ASAN, Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна готова оказать поддержку Маврикию в этом вопросе и поделиться своим опытом.

Гость подчеркнул важность проведения в Азербайджане такого мероприятия глобального уровня, как WUF13.

Дарамбир Гокуль выразил благодарность Президенту Азербайджана за образовательные стипендии, предоставленные студентам из Маврикия, и попросил рассмотреть возможность дальнейшего увеличения их числа в будущем.

На встрече было затронуто сотрудничество наших стран в международных организациях, подчеркнута роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях с точки зрения расширения партнерства. Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области экономики, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, туристической и других сферах.