Проливные дожди в Китае: есть погибшие - ВИДЕО
В Китай из-за сильных ливней и масштабных наводнений погибли как минимум 10 человек.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стихия затронула южные и центральные регионы страны, включая провинции Цзянси, Аньхой, Хунань и Хубэй. Власти эвакуировали тысячи людей, организованы временные убежища.
Дожди вызвали перебои в работе транспорта, электроснабжения и закрытие школ и предприятий.
Представляем вашему вниманию данное видео:
