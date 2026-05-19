Проливные дожди в Китае: есть погибшие

В Китай из-за сильных ливней и масштабных наводнений погибли как минимум 10 человек.

Стихия затронула южные и центральные регионы страны, включая провинции Цзянси, Аньхой, Хунань и Хубэй. Власти эвакуировали тысячи людей, организованы временные убежища.

Дожди вызвали перебои в работе транспорта, электроснабжения и закрытие школ и предприятий.

