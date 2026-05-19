Жилье должно обеспечивать людям стабильность и экономическую независимость

Жилье должно рассматриваться не как конечная цель, а как основа для обеспечения безопасности, стабильности и достоинства людей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила принцесса Саудовской Аравии, региональный посол доброй воли UN-Habitat по арабским государствам и генеральный секретарь благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies Ламия бинт Маджид Аль Сауд в ходе панели "Социальная и экономическая сила жилья" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По словам принцессы, фонд Alwaleed Philanthropies на протяжении почти 45 лет занимается реализацией жилищных программ по всему миру.

"Мы предоставили 1,2 миллиона жилищных единиц и инвестировали более 5 миллиардов долларов в развитие человека и гуманитарные проекты. Речь идет не о самих домах, а о том, как помочь семьям стать независимыми и самостоятельными", - подчеркнула она.

Она привела в пример совместный проект с United Nations Development Programme, United Nations High Commissioner for Refugees и Саудовским центром помощи и гуманитарной деятельности имени короля Салмана в Саудовской Аравии и Йемене.

"Мы предоставили 600 жилых домов, но на этом не остановились. Были также реализованы программы профессиональной подготовки, которые завершались трудоустройством для йеменских семей. Число бенефициаров достигло почти 5 000 человек", - отметила она.

Принцесса Ламия бинт Маджид Аль Сауд подчеркнула, что к 2030 году около 60% населения мира будет проживать в городах, и правительства не смогут самостоятельно решать все жилищные вопросы.

Она добавила, что устойчивые жилищные решения возможны только при сотрудничестве государств, международных организаций и благотворительных структур, объединяющих политику, экспертизу и финансирование.