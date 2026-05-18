Для меня большая честь выступать в Баку

Баку, расположенный на перекрестке древнего Шелкового пути и являющийся "городом будущего" на берегу Каспийского моря, стал площадкой для обсуждения глобального жилищного кризиса и устойчивого развития городов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал действующий президент Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), министр жилья и местного самоуправления Малайзии Нга Кор Минг в ходе церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Для меня большая честь выступать перед вами в историческом городе Баку - на перекрестке древнего Шелкового пути и в городе будущего на берегу Каспийского моря. Хочу выразить искреннюю благодарность правительству и народу Азербайджана за их исключительное гостеприимство и дальновидность", - сказал он.

Он подчеркнул, что глобальная городская повестка сегодня как никогда актуальна в качестве основы для многостороннего сотрудничества.

Министр также отметил, что WUF13 объединил представителей разных стран для совместного поиска решений общих урбанистических вызовов.