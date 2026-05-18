Ким Чен Ын потребовал превратить границу в «неприступную крепость»

Граница с Южной Кореей должна стать неприступной крепостью, заявил в ходе встречи с командирами дивизий и бригад северокорейской армии лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын и начальник генерального штаба Корейской народной армии (КНА) Ли Ён Гир встретились с командирами подразделений в здании ЦК правящей Трудовой партии Кореи. Глава государства подчеркнул важность стоящих перед офицерами задач и отметил, что историческое дело превращения КНА в самую сильную в мире армию вверено именно командирам дивизий и бригад.

Ким Чен Ын указал главные направления для выполнения современных военно-политических задач. По его словам, основным способом совершенствования боевой подготовки являются постоянные учения и тренировки. Лидер КНДР отметил, что стремительная модернизация оснащения КНА требует создания механизма для военно-штатного и военного технического обновления.

Глава государства подчеркнул важность защиты территории страны и укрепления с этой целью передовых частей КНА, охраняющих границу с Южной Кореей. По словам Ким Чен Ына, пограничная линия должна превратиться в неприступную крепость.