Наш опыт трансформации Баку и восстановления Карабаха и Восточного Зангезура показал, что градостроительная и жилищная политика - это не только техническая задача, но и стратегический инструмент устойчивости, стабильности и долгосрочного развития.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил национальный координатор WUF13, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на "Заключительной сессии министерской встречи по Новой городской повестке дня (NUA)", проходившей в рамках WUF13 в Баку.

"WUF13 сформирует важное наследие, выходящее за рамки самого форума. Наряду с многочисленными инициативами и результатами политики, операционное совершенство в эффективной организации Всемирного городского форума также является одним из ключевых направлений", - заявил Анар Гулиев.

Анар Гулиев отметил, что, учитывая успешную подготовку к проведению WUF13 в Баку, мы видим важность сохранения и передачи этого опыта будущим странам-организаторам.

"Основываясь на бакинских стандартах, разработанных при участии Азербайджанской аккредитационной компании WUF13, мы планируем совместно с UN-Habitat подготовить информационно-оперативное руководство по организации будущих Всемирных городских форумов", - заявил Анар Гулиев.