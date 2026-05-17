Сербия считает Азербайджан истинной дружественной страной.

Как передает Day.Az, об этом Президент Сербии Александар Вучич сказал в ходе деловой встречи с действующими в нашей стране предпринимателями в рамках своего визита в Азербайджан.

Он рассказал о развитии политических и экономических связей между его страной и Азербайджаном, сообщил, что на состоявшейся сегодня встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были обсуждены новые направления для будущего сотрудничества и переговоры прошли продуктивно.

А. Вучич отметил, что открытие прямого авиарейса между Баку и Белградом вносит вклад в развитие связей. По его мнению, расширение сотрудничества в сфере туризма также имеет важное значение. Президент подчеркнул важность активизации связей между туристическими компаниями Азербайджана и Сербии.

А. Вучич призвал представителей азербайджанского бизнеса изучить новые инвестиционные возможности в Сербии. Он сообщил, что возможности для сотрудничества имеются, в частности, в сфере розничной торговли, спа- и горных курортов, а также сельскохозяйственной продукции.