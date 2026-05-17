Переработка помогает сократить расходы и сборы

Циркулярные материалы, такие как переработанный алюминий, не только сокращают выбросы парниковых газов, но и формируют более устойчивую экономическую модель для жилищного сектора.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор департамента климатического регулирования и международной сертификации компании RUSAL Алексей Спирин во время выступления на сессии Бизнес-ассамблеи на тему "Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости жилья: достижение результатов, несмотря на трудности", состоявшейся в рамках WUF13.

По его словам, экологическая экономия является весьма значительной:

"При производстве первичного алюминия на каждую тонну продукции приходится 12-14 тонн выбросов углеродного эквивалента, а также требуется 12-16 мегаватт-часов электроэнергии. В случае производства переработанного, то есть вторичного алюминия, объем выбросов составляет всего 0,5 тонны, а энергопотребление - лишь 5 процентов по сравнению с первичным производством.

В Европе 75-95 процентов алюминия, используемого в строительном секторе, уже состоит из переработанных материалов. Углеродный след такой продукции составляет менее 2,5 тонны CO2 на тонну, что в пять раз ниже глобального среднего показателя для производства первичного алюминия".

Директор подчеркнул, что использование алюминия создает серьезные преимущества и для домашних хозяйств:

"Современные алюминиевые окна сокращают теплопотери на 40-50 процентов, что позволяет экономить 200-400 евро в год на отоплении типичной европейской квартиры.

Кроме того, алюминиевые фасадные системы могут эксплуатироваться 50-80 лет при минимальном техническом обслуживании. Пластиковые фасады обычно требуют ремонта каждые 10-15 лет. Качественные проекты модернизации энергоэффективности, как правило, окупаются в течение 7-12 лет".

Алексей Спирин добавил, что подход циркулярной экономики также снижает ценовую волатильность:

"В последнее время цена первичного алюминия колебалась в пределах 1 400-3 000 долларов за тонну. На рынке переработанного алюминия волатильность примерно в два раза ниже. Это формирует более стабильные расходы для городов и строительного сектора.

Переработка строительных отходов также имеет важное значение. Поскольку транспортировка отходов на полигоны и их утилизация создают дополнительные расходы. Переработка помогает сократить эти платежи и сборы. Например, в Амстердаме и Копенгагене использование переработанного алюминия позволяет экономить 30-50 евро на полигонных расходах на каждую тонну".

Он отметил, что подход к проектированию с возможностью демонтажа и повторного использования позволяет сохранять 60-70 процентов остаточной стоимости материалов:

"Это особенно важно для алюминия, поскольку одной из основных проблем переработки является загрязнение алюминия при смешивании со сталью, медью и другими металлами.

После использования повторное производство алюминия в правильной форме сплава становится затруднительным. Поскольку вторичный алюминий загрязняется различными материалами, получение качественной продукции превращается в более сложный процесс".