Правильное использование женской рабочей силы в городском управлении ускоряет экономическое развитие

Правильное использование женской рабочей силы в городском управлении способствует экономическому росту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила 6-й и первая женщина-президент Республики Маврикий Амина Гуриб-Факим, выступая на открытии сессии "Ассамблея женщин: совместное создание гендерно-трансформативных стратегий" в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

По ее словам, вопрос гендерного равенства должен постоянно находиться в центре внимания.

"Ежедневные потребности женщин и девочек всегда должны учитываться. В некоторых странах женщины и девочки не могут пользоваться общественным транспортом в вечернее время. Создание инклюзивных городских пространств - один из ключевых вопросов. При проектировании городов необходимо учитывать опыт, который получают женщины в повседневной жизни.

Женщины должны иметь возможность передвигаться и жить в городе без страха. Создание инклюзивных систем общественного транспорта и безопасных городских пространств вносит значительный вклад в обеспечение их безопасности. Доступное и достойное жилье также является важным условием достижения гендерного равенства",- сказала она.

Амина Гуриб-Факим считает, что необходимо укреплять роль женщин в их жизненной среде, а также развивать женское предпринимательство и расширять возможности для повышения квалификации.

"Важно лучше понимать сложную городскую и региональную среду и её динамику, чего, к сожалению, иногда не хватает политикам", - отметила она.