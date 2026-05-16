В некоторых частях Билясувара не будет света

Сегодня в некоторых частях Билясуварского района будет временно ограничена подача электроэнергии.

Об этом Day.Az сообщили в "Азеришыг".

Так, 16 мая на воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ №6 и №11, отходящих от подстанции "Билясувар" мощностью 110/35/10 кВ, будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 возможны перебои с электроснабжением на улицах Мубариза Ибрагимова, Самеда Вургуна, Мирзы Алекбера Сабира, Азадлыг и Тофига Исмайылова в городской части, а также в части сел Бейдили и Ашагы Джюрали Билясуварского района.

После завершения ремонта указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.