Кыргызстан предлагает реализовывать совместные проекты в рамках ОТГ по применению криптовалют

Кыргызстан предлагает реализовывать совместные проекты в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) по применению криптовалют.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает Day.Az.

Он отметил, что Кыргызстан предпринимает практические шаги по введению новых стандартов в финансовых методах и созданию рынка виртуальных активов.

"При президенте создан Национальный совет, направленный на развитие сектора виртуальных активов и создание правовых условий для безопасного использования криптовалют. Недавно Кыргызстан запустил цифровой сом и национальный стейблуоин KGBT. Эта работа направлена на строительство сектора резерва и токенизации активов. Согласно международному индексу Chain Analysis, в настоящее время Кыргызстан занимает 19 место в мире по принятию криптовалюты. Кыргызстан предлагает расширять сотрудничество в этом направлении и реализовывать совместные проекты",- заявил Жапаров.

Далее он отметил, что регион ОТГ расположен в центре Евразии и имеет стратегическое преимущество.

"Сегодня приобретает новое значение стратегическая возможность. Для ее реализации нам необходимо предпринять оперативные и согласованные действия. Это позволит объединить транспортные коридоры с цифровыми платформами",- добавил он.