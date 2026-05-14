В Вене проходит второй полуфинал "Евровидения-2026".

Как сообщает Day.Az, в этом году Азербайджан на конкурсе представляет певица Джамиля Гашимова, выступающая под сценическим псевдонимом Jiva.

Она выступит под номером 2 во втором полуфинале 70-го конкурса "Евровидение". Jiva исполнит композицию "Just Go".

За путевку в финал конкурса наряду с Азербайджаном сегодня также соревнуются участники из еще 14 стран - Болгарии, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Украины, Албании, Мальты и Норвегии.

Отметим, что в 2026 году победители полуфиналов Евровидения-2026 определяются по смешанной системе голосования: итоговые результаты складываются из голосов телезрителей и оценок национальных профессиональных жюри.

По итогам второго полуфинала еще десять стран получат право выступить в гранд-финале конкурса, который пройдет 16 мая.

