В китайских автомобилях MG3 выявили опасный дефект

Европейская программа независимой оценки безопасности автомобилей Euro NCAP призвала владельцев хетчбэков MG3 как можно скорее пройти бесплатную отзывную кампанию. Об этом сообщает Euro NCAP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом послужили краш-тесты, проведенные организацией в прошлом году. Во время фронтального удара у автомобиля отказало крепление переднего сиденья - оно отвалилось при столкновении. После технического анализа MG согласилась с выводами Euro NCAP, разработала усиленную конструкцию, которую проверили эксперты, и внедрила изменения в производство.

Владельцы MG3, выпущенных до августа 2025 года, уже получили уведомления от дилеров. Ремонт будет проведен бесплатно. На более свежих машинах проблема устранена. Euro NCAP подчеркивает, что это был серьезный дефект, но выражает удовлетворение оперативной реакцией MG.