Представители медиа ознакомились с заключительными работами в рамках WUF13

Представители медиа ознакомились с заключительными работами, проводимыми в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала представители СМИ ознакомились с процессом аккредитации.

Затем исполнительный директор Азербайджанской операционной компании WUF13 Адиль Мамедов ознакомил представителей медиа с территорией.

Он отметил, что все сотрудники, которые будут работать в Центре аккредитации в дни WUF13, азербайджанцы. В связи с этим процессом не использовались никакие иностранные платформы.

Представители медиа и блогеры ознакомились с конференц-залом форума.

Было отмечено, что в зоне, охватывающей два гектара, наряду с "Медиа-центром" расположены залы для "Круглых столов", "Специальных сессий" и "Диалогов". В "Медиа-центре" имеются рабочая зона, комнаты для прямых трансляций и интервью, зал для пресс-конференций, ТВ-студии и зона отдыха для представителей СМИ. Также было сообщено, что в "Медиа-центре" WUF13 предусмотрены столы для 140 сотрудников, 28 из которых предназначены для вещателей прямого эфира.

"Пространство WUF13 организовано в форме городка. Из "Медиа-центра" WUF13 можно будет перейти в любой другой пункт", - сообщил А. Мамедов.

По его словам, любое зарегистрированное лицо, находящееся в данный момент за границей, сможет подключиться к сессии WUF13 в гибридном формате.

После этого представители медиа ознакомились с "Media Hub".

В ходе медиатура было подчеркнуто, что на территории WUF13 будут функционировать пункты общественного питания, цены на еду, продаваемую компаниями, будут контролироваться; будут соблюдены все требования, устанавливаемые ООН.

Представителям медиа сообщили, что в павильонах, организованных в рамках WUF13, примет участие 41 страна, в том числе около 14 представителей зарубежных муниципалитетов.

Затем представители медиа ознакомились с залом церемоний открытия и закрытия.

Было отмечено, что по всей территории Бакинского Олимпийского стадиона установлены информационные табло.

"Общая площадь территории WUF13 составляет 53 гектара. Из них 10 гектаров предназначены для транспорта", - сообщил А. Мамедов.

В завершение медиатура исполнительный директор Азербайджанской операционной компании WUF13 Адиль Мамедов ответил на вопросы журналистов.