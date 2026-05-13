Генплан города Ханкенди будет представлен в ближайшее время

Ханкенди станет одним из основных городов Карабаха.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.

Выступая на Форуме развития национального бизнеса в Ханкенди, Э.Юсубов отметил, что генеральный план города будет готов в ближайшее время, после чего общественности будет представлена подробная информация по этому поводу:

"В настоящее время концепция развития города разрабатывается западными компаниями. В рамках плана предусмотрено развитие Ханкенди как "города молодежи". Одним из главных приоритетов является расширение образовательной и социальной инфраструктуры города. В частности, для Карабахского университета выделена большая территория, где планируется создать современные и комфортные условия для студентов. В то же время отмечается, что студенты и преподавательский состав будут составлять примерно 12-15 процентов от общей численности населения города. Согласно проекту, в будущем Ханкенди должен сформироваться как современный город с населением около 80 тысяч человек. Одним словом, Ханкенди превратится в современный город, а все реализуемые здесь проекты осуществляются в соответствии с принципами устойчивого развития города в кратчайшие сроки".