В этих частях Баку нельзя парковать машину

В Баку на некоторых парковках будут введены ограничения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации компании AzParking MMC.

Отмечается, что в связи с проведением в Баку 13-го Всемирный форум городов на ряде участков будут действовать ограничения на парковку транспортных средств.

Одно из ограничений затронет парковочную зону вокруг крупного торгового центра, расположенного на 5-й Парковой улице в районе Белого города в Баку.

Ограничение также будет введено в Наримановском районе - на улице Заура Нудиралиева.