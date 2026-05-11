Huawei представила новую линейку телевизоров Smart Screen S7 с диагональю от 55 до 98 дюймов, технологией Super Mini LED, высокой яркостью и ИИ-функциями.

Линейка состоит из пяти моделей с 4K-матрицами на 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Базовая частота обновления экранов составляет 120 Гц, а в игровом режиме показатель увеличивается до 300 Гц, однако для 98-дюймовой версии заявлены параметры 144 Гц и 288 Гц соответственно.

Устройства оснащаются фирменным процессором Honghu, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Телевизоры работают под управлением HarmonyOS версии 4.3, которая поддерживает функции интеллектуального апскейлинга изображения и ИИ-инструменты для взаимодействия с контентом. В частности, пользователи могут искать конкретные фрагменты видео по текстовому описанию сцены.

Среди ключевых характеристик производитель также выделяет 130-процентный охват цветового пространства BT.709, поддержку аудиосистемы Huawei Histen с конфигурацией 2.0 или 2.1 в зависимости от модели, а также алгоритмов повышения плавности изображения в динамичных сценах.

Продажи серии Huawei Smart Screen S7 уже стартовали в Китае по цене от 3999 юаней (550-560 долларов США).