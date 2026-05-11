Карабах не был нашим

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями общественности в селе Корнидзор Сюникской области заявил, что Карабах никогда не был армянским.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, отвечая на утверждения армян о "потере земель", Пашинян отметил:

"Они говорят, что мы потеряли землю. Как эта земля была наша? Как она была наша? Пожалуйста, объясните, как она была наша?

Я не хочу говорить за спиной у умерших людей, но допустим, под контролем нескольких генералов, которые, например, выращивали там пшеницу, допустим, так ли это? Как она была наша? Как? Объясните, как это было?

Построили ли мы там школу, построили ли мы детский сад, построили ли мы завод, жили ли мы там, поселение... как она была наша? Она не была наша. Она не была наша."