Фестиваль WUF13 в Ханкенди: в Карабахском университете организована инфосессия

В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, в различных городах нашей республики проводится фестиваль WUF13 с целью информирования общественности об этом важном мероприятии. Очередным местом проведения фестиваля после Губы, Лянкярана, Габалы, Шеки, Мингячевира и Гянджи 10 мая стал город Ханкенди.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первой половине дня в рамках фестиваля в Карабахском университете была организована информационная сессия по WUF13. В ней приняли участие студенты университета и представители медиа.

Выступившие пресс-секретарь Государственного комитета градостроительства и архитектуры Рамиз Идрисоглу, главный менеджер по контенту и связям с медиа операционной компании "WUF13 Азербайджан" Эльдар Расулов, сотрудник центра работы со студентами Карабахского университета Герай Зейналлы предоставили подробную информацию о WUF13. Была подчеркнута важность мероприятия для нашей страны, отмечены современные подходы в градостроительстве и роль международного сотрудничества в этой области.

Отмечалось, что современные концепции градостроительства оказывают значительное влияние на увеличение занятости, улучшение мобильности и расширение доступа к городским возможностям. Новые программы градостроительства, инфраструктурные проекты, масштабные созидательные работы напрямую способствуют открытию новых рабочих мест в строительной сфере, в секторе услуг.

Было доведено до внимания, что в разрушенных в результате армянского вандализма Карабахском и Восточно-Зангезурском регионах не только ведутся восстановительные работы, но и некоторые территории отстраиваются с нуля в соответствии с современными стандартами. Уже утверждены генеральные планы 8 городов и обоснования градостроительства 101 села и поселка на этих территориях. Генпланы двух городов согласовываются с соответствующими ведомствами, а работа над генпланами еще двух городов находится на завершающей стадии. Благодаря реализованным проектам на этих территориях формируется совершенно новая экосистема, отвечающая мировым тенденциям и сочетающая в себе концепции "умного" города и села, возобновляемой энергии и зеленых зон.

Было отмечено, что предстоящий в Баку 17-22 мая WUF13 открыт для всех желающих.

Затем были даны ответы на интересующие участников вопросы.

Главный менеджер по контенту и связям с медиа операционной компании "WUF13 Азербайджан" Эльдар Расулов, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов зарегистрировалось более 30 тысяч человек из 178 стран. Фестивали WUF13 проводятся в регионах Азербайджана с целью более подробного информирования широкой общественности о мероприятии. До сегодняшнего дня в проведенных фестивалях приняли участие около 80 тысяч человек.

Следует отметить, что состоящий из двух частей фестиваль WUF13 продолжится в 18:00 на площади Победы в городе Ханкенди.