Биткоин превысил $80 тыс.

На криптовалютном рынке за последние сутки зафиксирован рост ведущих цифровых активов. Общая капитализация рынка увеличилась на 1,41% и достигла 2,69 трлн долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные CoinMarketCap, стоимость биткоина за сутки выросла на 0,88%, достигнув 80 440 долларов. Рыночная капитализация крупнейшей криптовалюты составила 1,61 трлн долларов.

В то же время цена Ethereum увеличилась на 1,48% - до 2 316 долларов. Рыночная стоимость актива достигла 279,6 млрд долларов.