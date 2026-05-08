Национальная разведка США обвинила бывшего президента США Барака Обаму в том, что тот руководил созданием фальсификаций о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Нацразведки в соцсети Х.

"Человек, который руководил созданием фальсификаций о России", - утверждается в подписи к отрывку телеинтервью бывшего американского лидера.

В опубликованном фрагменте Обама отмечает, что Белый дом не должен нацеливать Министерство юстиции США на преследование по указке президента.