https://news.day.az/world/1833067.html Нацразведка США выступила с обвинением в адрес Обамы
Национальная разведка США обвинила бывшего президента США Барака Обаму в том, что тот руководил созданием фальсификаций о вмешательстве России в выборы 2016 года.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Нацразведки в соцсети Х.
"Человек, который руководил созданием фальсификаций о России", - утверждается в подписи к отрывку телеинтервью бывшего американского лидера.
В опубликованном фрагменте Обама отмечает, что Белый дом не должен нацеливать Министерство юстиции США на преследование по указке президента.
