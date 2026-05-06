В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Дэн Билзерян нацелился на кресло в Конгрессе США.

Day.Az представляет публикацию:

Кандидат от партии "Силикон и ботокс", великий маршал диванных войск и самопровозглашённый монарх Instagram - Дэн Билзерян - нацелился на кресло в Конгрессе США.

Кажется, вся домашняя птица в его округе уже передохла от хохота и лежит лапками вверх, наблюдая за этим политическим перформансом.

Весь "государственный стаж" Дэна ограничивается двумя фундаментальными навыками: виртуозным сжиганием наследства папы-махинатора и позированием с пулемётом наперевес с видом Рэмбо, который только что одолел три бутылки текилы и мучительно пытается вспомнить, в какой стороне Вашингтон, а в какой - фуд-корт.

Отсутствие политического веса Дэн планирует компенсировать "глобальным видением". Хотя его единственная стратегия национальной безопасности - это судорожные попытки выяснить, в какой стране ещё остались модели, не заблокировавшие его в соцсетях.

Если отбросить иронию, последствия его присутствия в Конгрессе выглядят пугающе. Единственные показатели, которые гарантированно пойдут вверх при Билзеряне, - это статистика венерических заболеваний и количество заказов пиццы в три часа ночи прямо в Овальный кабинет.

К счастью для американских налогоплательщиков, карьера этого "законодателя" обречена на провал. Дэн просто не обнаружит в зале заседаний зеркала в полный рост для ежечасного селфи и скоропостижно "скончается" прямо у трибуны от острого дефицита внимания. В политике, в отличие от Instagram, нельзя купить лайки у избирателей, а фильтры не скроют отсутствие здравого смысла.