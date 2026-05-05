На одной из улиц в Баку будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на улице Наджафгулу Рафиева в Хатаинском районе Баку (на участке от проспекта 8 Ноября до проспекта Бабека) с 22:00 5 мая до 06:00 8 мая будет ограничено движение транспорта.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Азербайджанское агентство автомобильных дорог.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее пользоваться альтернативными маршрутами движения.