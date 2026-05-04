Как изменился рынок авто в Азербайджане после таможенных реформ?

Сегодня на автомобильном рынке наблюдается практически полная стагнация, при этом цены остаются стабильными.

Об этом в комментарии Day.Az заявил эксперт по транспорту Аслан Асадов.

Он прокомментировал текущее состояние авторынка после отмены таможенных льгот.

По словам эксперта, после отмены преференций в сфере таможенного оформления на рынке автомобилей фиксируется тенденция к удорожанию.

"Бизнес уже не проявляет интерес к дорогим автомобилям. Одной из ключевых причин является то, что таможенные и сопутствующие процедуры в сфере транспорта сегодня в большей степени ориентированы на общественный и функциональный транспорт. В результате на авторынке фактически наблюдается застой, а цены остаются стабильными. Такая же ситуация складывается в сегменте аренды автомобилей и сделок купли-продажи. Поэтому при оценке рентабельности и покупательной способности транспортных средств в текущих условиях эти факторы необходимо учитывать", - отметил он.

А. Асадов также добавил, что отдельного внимания заслуживает ситуация как с импортируемыми автомобилями, особенно китайского производства, так и с подержанными машинами:

"В целом рынок по-прежнему находится в состоянии стагнации. Некоторое оживление наблюдается лишь в сегменте автомобилей, приобретаемых в кредит или в рассрочку, тогда как другие формы продаж остаются на очень низком уровне", - подчеркнул эксперт.