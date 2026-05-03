https://news.day.az/world/1832090.html В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие Пассажирский автобус, водитель которого пока не установлен, перевернулся на участке дороги Малатья-Адыяман в Турции. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, после сообщения о происшествии на место были направлены полиция, жандармерия, медики и пожарные.
По предварительным данным, в результате аварии погибли 4 человека, еще 15 получили ранения.
