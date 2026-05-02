Германия готовится к возможной войне

Несмотря на нехватку денег, Германия готовит свою инфраструктуру к потенциальной войне. Как передает Day.Az, об этом 2 мая сообщило издание Bloomberg.

"В Бременхафене ... порт, специализирующийся на перевозке автомобилей, проходит модернизацию на сумму в €1,35 млрд ... для укрепления погрузочных платформ, чтобы они могли перемещать такое военное оборудование, как 60-тонный танк Leopard к будущим линиям фронта", - сказано в сообщении.

При этом, по информации Bloomberg, бундесвер сталкивается с нехваткой финансирования. В связи с этим правительство ФРГ пытается заручиться поддержкой у частных инвесторов.

Авторы публикации напомнили: согласно опубликованной в апреле первой военной стратегии Германии, руководство ФРГ стремится создать сильнейшую в Европе армию к 2039 году.