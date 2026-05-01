Объявление 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» - это решение, отвечающее вызовам времени

Объявление 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры" - это продуманное решение, отвечающее вызовам времени. Это решение не ограничивается лишь одним календарным годом, оно является продолжением нового этапа в градостроительной политике Баку, модели системного развития, интегрированной в международные стандарты. Проведение в Баку WUF13 является наглядным тому примером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом Исполнительной власти города Баку Метин Гусейнов, выступая на панельном заседании III Форума "Общественные процессы в медиа-плоскости", проходящего в столице.

"Мы гордимся архитектурными образцами, которые формируют современный облик Баку и уже стали глобально узнаваемыми. Также принимаются комплексные меры для улучшения экологического состояния города. В этой сфере успешно продолжаются проекты по сокращению промышленных отходов с применением современных технологий, развитию альтернативных источников энергии и защите Каспийского моря", - подчеркнул М. Гусейнов.

Отметив, что проводимые по поручению Президента Ильхама Алиева работы по реконструкции и восстановлению на наших освобожденных от оккупации территориях встречаются с большим восхищением как нашими гражданами, так и иностранными гостями, заведующий отделом подчеркнул, что в ходе каждой поездки в Карабах и Восточный Зангезур люди становятся свидетелями всё больших достижений.