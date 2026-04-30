Хаменеи раскрыл планы по Ормузскому проливу и всему региону

Иран намерен сохранить управление Ормузским проливом и самостоятельно обеспечивать безопасность в Персидском заливе без американского присутствия.

Как передает Day.Az, об этом заявил верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи, сообщает агентство IRIB.

"Иран за счет практической возможности управлять Ормузским проливом намерен обеспечить безопасность региона Персидского залива и устранить возможности злоупотреблений со сторон противника на этом водном пути", - сказано в обращении.

По словам Хаменеи, реализация этих планов принесет "спокойствие и развитие на благо всех народов региона", а экономические выгоды "порадуют сердца людей".

При этом он, обращаясь к США и Израилю, заявил, что чужеземцам, которые вмешиваются в дела региона, место "разве что на дне этих вод".