В Баку закрывается известный торговый центр?

В торговом центре "Lotos", расположенном в Низаминском районе Баку, несколько предпринимателей закрыли свои магазины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Azad Azərbaycan TV, причиной закрытия, как утверждается, стало повышение ежемесячной арендной платы.

Один из предпринимателей, пожаловавшийся на ситуацию, объяснил спад так: "Торговля очень слабая. Раньше продажи были, удавалось покрывать аренду. Сейчас из-за Temu и Trendyol торговля фактически умерла".

Другой предприниматель отметил резкое снижение доходов: "Ситуация крайне слабая. За день выручка составляет всего 30-50 манатов. Мы вообще не можем покрыть аренду. Плата не увеличилась - просто работать не получается".

По данному вопросу сотрудник торгового центра "Lotos" Илькин Аббасов сообщил, что с предпринимателями, не открывшими магазины накануне, уже проведены переговоры:

"В торговом центре "Lotos" в течение шести лет не было повышения цен. Как только поступила информация, мы приняли предпринимателей и обсудили с ними ситуацию. Со своей стороны постараемся и в дальнейшем оказывать возможную поддержку".

Аббасов также добавил, что в настоящее время все магазины продолжают свою деятельность.