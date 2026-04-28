Эльчин Амирбеков встретился с замглавы МИД Италии

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Италии, в ходе встречи обсуждались ключевые региональные и международные вопросы, а также укрепление партнерства между Римом и Баку в стратегически важных сферах политического и экономического сотрудничества.

Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями в рамках подготовки к запланированному визиту премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Отмечается, что данные обсуждения проходят в рамках Плана действий, подписанного в январе.