Эльчин Амирбеков встретился с замглавы МИД Италии
Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Италии, в ходе встречи обсуждались ключевые региональные и международные вопросы, а также укрепление партнерства между Римом и Баку в стратегически важных сферах политического и экономического сотрудничества.
Стороны также провели обстоятельный обмен мнениями в рамках подготовки к запланированному визиту премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Отмечается, что данные обсуждения проходят в рамках Плана действий, подписанного в январе.
