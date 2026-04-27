В Международном центре мугама в рамках проекта "Звук саза, дыхание слова" состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня кончины великого мастера, выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Алескера, сообщает Day.Az.

Ашуг Алескер - один из ярких, непревзойденных мастеров народного искусства. Еще при жизни его слава перешагнула границы родины, его песни знали в Турции, Иране и Дагестане. Он обогатил народное творчество новыми формами и мелодиями, оказав огромное влияние на развитие ашугского искусства. Все последующие поколения ашугов в той или иной степени являются его прямыми учениками и последователями.

Ашуг Алескер был хорошо знаком с наследием выдающихся классиков Востока, таких как Фирдоуси и Низами, Саади и Хафиз, Насими и Физули. Обладая феноменальной памятью, он мгновенно запоминал услышанные стихи и дастаны, знал и использовал в своих песнях сокровищницу мудрости народа - пословицы, поговорки и философские притчи. Поэзия Ашуга Алескера - это сама жизнь. В своих произведениях он описывал быт и чаяния простого народа, воспевал гармонию, раскрывая единство внутренней и внешней красоты человека, пел о первозданном величии и красоте родной природы.

Ведущая вечера, доктор философии по филологии Ильхама Гесебова назвала мероприятие выражением высокого почтения к памяти Ашуга Алескера. По её словам, творчество этого великого мастера - богатейшее культурное наследие, хранящее духовную память народа, родной язык и мировоззрение.

Выступившие на мероприятии директор Института фольклора НАНА Хикмет Гулиев, председатель "Dədə Ələsgər Ocağı" Хатаи Алескерли и профессор из Турции Али Кафкасялы отметили, что наследие Ашуга Алескера является неотъемлемой частью не только азербайджанской поэзии, но и в целом искусства ашугов всего тюркского мира. Особое внимание было уделено объединяющей силе его творчества, пронизанного патриотизмом и любовью к родной природе, а также значительному влиянию школы Ашуга Алескера на последующие поколения народных поэтов. Выступавшие также подчеркнули поддержку государства в деле сохранения и развития ашугского искусства, признанного национальным достоянием народа.

Вечер украсили выступления известных ашугов: Тогрула Айрымелли, Гёзель Кельбаджарлы, Телли Борчалы, Шахина Газахлы, Немата Гасымлы и Рамина Гараева. Мастера представили богатый репертуар, создав особую атмосферу и подарив незабываемые впечатления, которые надолго запомнятся зрителям. Теплыми аплодисментами зрители встречали исполнение любимых ашугских мелодий - "Cəlili", "Orta Sarıtel", "Yar oynamasın", "Ovşarı", выражая искреннюю признательность артистам за их мастерство.

Прошедшее мероприятие стало одним из важных шагов в сохранении и развитии ашугского искусства Азербайджана, популяризации национальной культуры и достойном увековечении памяти великого мастера слова и саза - Ашуга Алескера, чей вклад в духовную сокровищницу народа неоценим.

