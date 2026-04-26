Заслуженная награда: очередное признание эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, что присуждение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "Премии Герники за мир и примирение" стало очередным важным маркером международного признания новой политической реальности на Южном Кавказе. Эта награда, вручаемая в день памяти трагедии Герники - одного из самых драматичных эпизодов Гражданской войны в Испании - несет в себе глубокий гуманистический смысл: она адресована тем, кто не только пережил последствия конфликтов, но и смог предложить действенные механизмы их преодоления.

Напомню, что "Премия Герники за мир и примирение" учреждена при участии муниципалитета Герники-Лумо, Музея мира и исследовательского центра "Помня Гернику". Она призвана сохранять память о бомбардировке Герники в 1937 году и одновременно поощрять лидеров, внесших вклад в предотвращение конфликтов и развитие диалога. Среди лауреатов в разные годы были политики, общественные деятели и международные организации, чья деятельность способствовала снижению напряженности в различных регионах мира.

Сама Герника давно стала универсальным символом антивоенного сознания - во многом благодаря одноименной картине Пабло Пикассо, превратившей трагедию в глобальный культурный код. В этом контексте вручение столь престижной и важной премии Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подчеркивает восприятие его политики как части более широкой международной повестки мира.

Для главы нашего государства это далеко не первая высокая международная награда. В разные годы он удостаивался орденов и премий за вклад в развитие межкультурного диалога, энергетическую безопасность и региональную стабильность. Особого внимания заслуживает факт, что в постконфликтный период он также отмечался совместными инициативами, направленными на примирение с Арменией.

В частности, он был награжден престижной международной "Премии Заида за человеческое братство" за 2026 год. Церемония награждения состоялась 4 февраля 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ.Таким образом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян удостоились признания за продвижение мирного процесса.

Можно, конечно, спорить о том, насколько достоин той премии был Пашинян, являющийся автором целого ряда заявлений, сделавших неизбежной 44-дневную войну 2020 года, в ходе которой по мирным азербайджанским городам наносились ракетные удары. Но, последние действия официального Еревана все же сигналят о том, что там действительно признали новую реальность и нацелены на реализацию мирной повестки, инициированной именно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Безусловно, ключевым фактором, определившим нынешнюю ситуацию, стала именно последовательная стратегия Азербайджана. После десятилетий переговорного тупика Баку сделал ставку на восстановление своей территориальной целостности военно-политическим путем. Иного пути просто не было. А итогом стала кардинальная смена баланса сил в регионе.

При этом принципиально важно, что после достижения своих целей Азербайджан не замкнулся в логике победителя. Напротив, была предложена повестка долгосрочного мира с Арменией - включающая делимитацию границ, открытие коммуникаций и экономическое сотрудничество. Именно этот переход от конфронтации к прагматизму стал ключевым аргументом в пользу международного признания усилий Баку.

Парафирование в 2025 году мирных договоренностей в Вашингтоне стало кульминацией этого процесса. Оно не только завершило почти тридцатилетний конфликт, но и открыло перспективу формирования новой региональной архитектуры, где Южный Кавказ рассматривается как пространство сотрудничества, а не противостояния.

При этом, немаловажным фактором, укрепившим международный имидж страны, стала активная гуманитарная политика. Азербайджан оказывал помощь десяткам государств - от стран Европы до Африки и Азии. Особенно заметной эта деятельность стала в период пандемии COVID-19, когда Баку направлял финансовую и медицинскую помощь более чем 80 странам, а также поддерживал инициативы Всемирной организации здравоохранения.

Гуманитарная дипломатия Азербайджана включает также программы восстановления освобожденных территорий, разминирование и возвращение внутренне перемещенных лиц. Эти шаги рассматриваются как часть более широкой стратегии - демонстрации ответственности и готовности к устойчивому развитию.

Невозможно отрицать, что сегодня Южный Кавказ переживает период трансформации. Экономические проекты, транспортные коридоры и энергетические маршруты постепенно вытесняют прежнюю логику конфликта. В этом контексте роль Азербайджана становится ключевой: страна выступает инициатором процессов, направленных на интеграцию региона в глобальные цепочки.

Международное признание всех этих шагов нашей страны, выраженное в том числе через вручение Президенту Ильхаму Алиеву "Премии Герники", отражает понимание того, что достигнутый мир - это результат целенаправленной политики главы нашего государства. Принципиальность и политическая воля Президента Ильхама Алиева позволили не только изменить статус-кво, но и предложить модель постконфликтного развития. Кроме того, перед нами пример признания не только личной роли лидера нашей страны, но и всей стратегии Азербайджана на международной арене.