Президент Ильхам Алиев: Наше сотрудничество с Украиной имеет очень прочную политическую основу
Помню свой визит в Киев в январе 2022 года. Обмен мнениями с Вами (Володимиром Зеленским - ред.) и последующие контакты постоянно выводили украинско-азербайджанские отношения на высокий уровень. Наше сотрудничество имеет очень прочную политическую основу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Украины Володимиром Зеленским.
"Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран", - отметил глава государства.
