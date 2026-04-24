В Физули состоялась презентация по реконструкционным работам в регионе

Состоялась презентация о реконструкционных работах, проводимых в освобожденном от оккупации городе Физули.

Как передает Day.Az, презентация была организована в Международном аэропорту Физули.

В мероприятии приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, основатель компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, гендиректор ЛУКОЙЛ Азербайджан Расим Амралиев.

Презентация была представлена Э.Гусейновым.