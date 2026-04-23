"Галатасарай" разорвал отношения с Федерацией футбола Турции

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек объявил о прекращении всех контактов клуба с нынешним руководством Федерации футбола Турции (TFF). Резонансное решение связано с недовольством судейскими решениями и системой VAR.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, заявление было опубликовано на официальной странице стамбульского клуба в социальной сети X и подписано лично президентом "Галатасарая".

"Все наши отношения с нынешним руководством Федерации футбола Турции с сегодняшнего дня прекращены", - говорится в обращении Дурсуна Озбека.

В турецком футболе в последние недели усилились споры вокруг работы арбитров и видеопомощников судьи. На этом фоне заявление лидера одного из крупнейших клубов страны вызвало широкий резонанс.

"Галатасарай" традиционно входит в число самых титулованных и популярных клубов Турции, поэтому позиция его руководства может серьезно повлиять на обстановку в чемпионате.

Отметим, что решение руководства стамбульского клуба напрямую связано с претензиями к судейству и работе VAR в матчах турецкой Суперлиги.