На маршрутах в Баку увеличено число автобусов

В связи с произошедшим вчера техническим инцидентом в Бакинском метрополитене на все внутригородские автобусные маршруты были привлечены дополнительные автобусы.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Агентство наземного транспорта Азербайджана.

"21 апреля в связи с техническим инцидентом в Бакинском метрополитене были реализованы неотложные меры. В частности, агентство дало перевозчикам указание вывести на линии дополнительный транспорт.

В связи с этим продолжается привлечение дополнительных автобусов на маршруты, особенно в направлениях с высокой плотностью пассажиров - к станциям метро "Эльмляр Академиясы", "Низами", "28 Мая", "Гянджлик", "20 Января", "Нариман Нариманов", "Короглу", "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Ахмедлы", а также по другим основным направлениям города", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 21 апреля в работе бакинского метро произошел сбой, в результате чего на всех станциях бакинского метрополитена был временно ограничен вход пассажиров.