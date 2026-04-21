Обсуждены вопросы укрепления воздушного сообщения между Азербайджаном и Индонезией.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель правления "Азербайджание авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

"Сегодня состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в Азербайджане Берлианом Хелми.

В рамках встречи была представлена подробная информация о долгосрочной стратегии развития AZAL, в частности о наших планах по расширению флота", - говорится в информации.

Отмечается, что также были обсуждены вопросы укрепления воздушного сообщения между Азербайджаном и Индонезией и увеличения туристического потока: "Рассмотрены возможности сотрудничества между AZAL и национальным авиаперевозчиком Индонезии Garuda Indonesia, а также роль Баку как удобного транзитного центра для паломников, прибывающих из Индонезии с целью посещения святынь".

"Уверен, что данная встреча внесет важный вклад в развитие сотрудничества в сфере авиации между нашими странами и откроет новые возможности.

Благодарю посла Берлиана Хелми за продуктивное обсуждение", - подчеркивается в публикации.