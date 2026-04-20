Иран готов на переговоры с США

Иран заявит о готовности участвовать в переговорах с США только при выполнении определённых условий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что Тегеран передал пакистанским посредникам, что примет участие в переговорах лишь в случае устранения ключевых препятствий и появления чёткой перспективы достижения приемлемого для Ирана соглашения.

В противном случае, по словам источников, Иран не видит смысла в участии в диалоге. Агентство также подчёркивает, что Тегеран не исключает, что часть информации носит дезинформационный характер, и при необходимости готов к военным сценариям.

В качестве основных проблем для Ирана называются морская блокада в Ормузском проливе, введённая США, а также жёсткие требования, выдвигаемые Вашингтоном.