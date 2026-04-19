Как Баку и Анкара изменили баланс сил на энергетической карте Европы

Автор: Габиль Аширов, Azernews

История энергетической безопасности Европы часто подается через призму масштабных амбиций и упущенных возможностей, и наиболее наглядно это проявилось в судьбе газопровода "Набукко". Эта история берет начало в 2002 году - в моменте, наполненном культурным символизмом, который во многом определил целую эпоху энергетической дипломатии. После встречи высокого уровня в Вене архитекторы проекта посетили постановку оперы Набукко в Венская государственная опера. Сюжет оперы, рассказывающий о вавилонском царе Навуходоносоре и стремлении угнетенных к свободе, стал точной метафорой для континента, который искал способ освободиться от энергетической зависимости от Востока. Название проекта выбрали не только из-за его престижности, но и из-за символического значения: "Набукко" должен был стать "дорогой к свободе" для Европы - 3900-километровой стальной артерией, призванной обойти традиционные монополии и доставить каспийский газ напрямую в сердце Европейского союза.

Однако одних символов недостаточно для строительства инфраструктуры. На протяжении десятилетия "Набукко" оставался своего рода политическим спектаклем - масштабным, впечатляющим, но по сути не реализуемым. Проект столкнулся с классической дилеммой "курицы и яйца": инвесторы не спешили вкладывать миллиарды без гарантированных объемов газа, тогда как потенциальные поставщики, включая Туркменистан, не готовы были брать на себя обязательства без построенного трубопровода. Дополнительным фактором стала огромная стоимость проекта, которая приблизилась к 15 миллиардам евро, превращая его в экономического гиганта, не находившего желающих взять на себя такую нагрузку. К 2013 году проект окончательно провалился, оставив вакуум в стратегическом планировании Европы и поставив под сомнение саму реализуемость Южного газового коридора.

Именно в этот критический момент инициатива перешла от европейской нерешительности к азербайджанской решимости. Осознав, что подход "все или ничего" не работает, Баку в партнерстве с Анкарой сделал исторический выбор. Азербайджан отказался от громоздкой многосторонней модели "Набукко" и перешел к более прагматичной, вертикально интегрированной стратегии. Так появились Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). В отличие от "Набукко", который искал спонсора, TANAP и TAP были проектами, инициированными владельцем ресурсов. Руководство Азербайджана через SOCAR взяло на себя ключевые финансовые и политические риски, фактически заявив: если Европа не готова строить маршрут, это сделает сам поставщик.

Этот шаг стал примером прагматичной геополитики. Разделение проекта на более управляемые сегменты и обеспечение основного финансирования за счет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) и SOCAR позволили реализовать коридор. Строительство TANAP через сложный рельеф Анатолии и прокладка TAP по дну Адриатического моря до Италии стали результатом сочетания инженерного мастерства и политической воли. Это превратило Азербайджан из регионального игрока в опорный элемент европейской энергетики. Выбор в пользу более компактного, масштабируемого и экономически обоснованного маршрута оказался стратегически верным: газ начал поступать, при этом сохранился потенциал для дальнейшего расширения.

Реальное значение этой инициативы стало особенно очевидным после геополитических потрясений 2022 года. Война между Россией и Украиной превратила коммерческий проект в ключевой элемент геополитической инфраструктуры. На фоне стремления Европы отказаться от российского газа Южный газовый коридор оказался единственной действующей системой трубопроводов, не связанной с Россией и способной к быстрому расширению. Это изменило баланс влияния в пользу тех, кто стоял у истоков проекта. Когда министр энергетики Турции заявил о "неиспользуемых мощностях" коридора, это прозвучало не как техническое замечание, а как четкий геополитический сигнал. В момент, когда Европа стремится окончательно разорвать энергетические связи с Россией, Анкара дает понять Брюсселю: решение уже существует, и оно не требует десятилетий строительства - необходима лишь политическая воля и инвестиции в связку Баку-Анкара.

Несмотря на то что текущие объемы пока уступают прежним российским поставкам, стратегическое направление очевидно. Анкара формирует альтернативную модель - не монополию, а платформу, объединяющую ресурсы Каспия, Восточного Средиземноморья и, потенциально, Центральной Азии. Используя Южный газовый коридор, Турция меняет саму архитектуру поставок, смещая центр энергетической безопасности Европы с северного направления на анатолийское пространство.

Этот курс ведет к более масштабной цели - превращению Турции в своего рода "Суэцкий канал газа". Подобно тому как Суэцкий канал стал ключевым узлом мировой морской торговли и источником геополитического влияния Египта, Анкара стремится сделать свою территорию незаменимым маршрутом для энергоресурсов Евразии. Турция стремится стать не просто транзитной страной, а полноценным энергетическим хабом, где газ не только транспортируется, но и ценообразуется. Это дает Анкаре дополнительный рычаг влияния в отношениях с Брюсселем и союзниками по НАТО, превращая энергетические потоки в инструмент дипломатии.

До 2022 года Южный газовый коридор рассматривался в первую очередь как коммерческий проект, ориентированный на конкуренцию и стабильность цен. Однако война изменила его суть. Он стал элементом геополитической инфраструктуры - стратегическим ресурсом, напрямую связанным с безопасностью Запада. Азербайджан и Турция заняли нишу и начали формировать новую архитектуру энергетического баланса. По мере задействования резервных мощностей коридора становится ясно, что идея "Набукко", рожденная как символ свободы в венской опере, обрела практическое воплощение. Сегодня энергетическое будущее Европы в значительной степени определяется союзом Баку и Анкары, который превратил политическую концепцию в функционирующую реальность.