Армения и Азербайджан находятся в состоянии мира — МИД Армении
Армения и Азербайджан находятся в состоянии мира.
Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на полях Анталийского дипломатического форума, передает Day.Az.
"Армения и Азербайджан уже находятся в состоянии мира. Мы уже начали первичные обмены, включая импорт нефтепродуктов из Азербайджана. Стороны также обменялись списками товаров для возможной будущей торговли", - сказал он.
По его словам, процесс нормализации продолжается.
"Текст мирного соглашения уже парафирован, и мы продолжим работу с азербайджанской стороной над его подписанием и последующей ратификацией", - отметил Костанян.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре