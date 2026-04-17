Армения и Азербайджан находятся в состоянии мира.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на полях Анталийского дипломатического форума, передает Day.Az.

"Армения и Азербайджан уже находятся в состоянии мира. Мы уже начали первичные обмены, включая импорт нефтепродуктов из Азербайджана. Стороны также обменялись списками товаров для возможной будущей торговли", - сказал он.

По его словам, процесс нормализации продолжается.

"Текст мирного соглашения уже парафирован, и мы продолжим работу с азербайджанской стороной над его подписанием и последующей ратификацией", - отметил Костанян.