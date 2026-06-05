В Бакинском зоопарке родились детеныши амурского тигра

В Бакинском зоологическом парке зафиксировано радостное и важное событие в направлении сохранения биоразнообразия.

Как передает Day.Az, на свет появились два детеныша амурского тигра, находящегося под угрозой исчезновения.

Амурский тигр является первым по величине среди своих подвидов. Он считается третьим по величине наземным хищником после белого и бурого медведей. Его естественный ареал в основном охватывает Дальний Восток и Китай. В настоящее время этот вид включен в "Красный список" Международного союза охраны природы (IUCN) и "Красную книгу" Российской Федерации.

Отметим, что Бакинский зоологический парк играет важную роль в охране природы и сохранении биоразнообразия. Основная цель парка заключается в защите, размножении и последующем выпуске в дикую природу видов животных, включенных в "Красную книгу" Азербайджана, численность которых сокращается и которые находятся под угрозой исчезновения.

Так, численность благородных оленей и джейранов, включенных в "Красную книгу" Азербайджана, а также дагестанского тура и индийского дикобраза была увеличена на территории Зоологического парка, после чего они были возвращены в свои естественные ареалы.